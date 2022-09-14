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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Законопроект об онлайн-продаже рецептурных лекарств прошел I чтение

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в первом чтении правительственный законопроект № 173061-8 об эксперименте по продаже рецептурных лекарств в интернете; предусмотрен трехлетний срок действия его положений - с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года.

Законопроект предполагает запуск такой торговли в пилотных регионах - Москве, Московской и Белгородской областях.

Он предусматривает исключения для ряда препаратов, которые нельзя будет продавать онлайн даже в рамках эксперимента. Это лекарства, содержащие наркотические и психотропные вещества и их прекурсоры, сильнодействующие вещества, радиофармацевтические лекарственные препараты, иммунобиологические лекарственные препараты, режим хранения которых ниже 15 градусов Цельсия, с содержанием спирта свыше 25%, и лекарственные препараты, изготовленные аптечными организациями.

Предполагается, что при доставке рецептурного лекарства, заказанного в интернете, будет проверяться личность покупателя и данные о нем в рецепте.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что ко второму чтению законопроекта список регионов, участвующих в эксперименте, может быть расширен.

Госдума Москва Московская область Белгородская область
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