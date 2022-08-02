Суд признал законным арест адвоката журналиста Сафронова по делу о фейках про армию

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд оставил без изменений решение об аресте президента адвокатской палаты Удмуртии Дмитрия Талантова, защищающего обвиняемого в государственной измене журналиста Ивана Сафронова, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения", - сообщили в суде во вторник.

Черемушкинский суд Москвы по ходатайству следствия 29 июня отправил Талантова в СИЗО до 21 августа.

Защита адвоката настаивала в суде апелляционной инстанции на незаконности его ареста и просила отменить его.

Талантову вменяется публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти.

Как заявили в московском Следственном комитете, в апреле 2022 года адвокат на своей странице в одной из социальных сетей под видом достоверных сообщений опубликовал заведомо ложные сведения о деятельности российских военнослужащих при проведении специальной военной операции на Украине.

Талантов не признает вину.