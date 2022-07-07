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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

В РАНХиГС назначили врио ректора вместо Владимира Мау

В РАНХиГС назначили врио ректора вместо Владимира Мау
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Проректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Максим Назаров назначен временно исполняющим обязанности ректора вуза вместо помещенного под домашний арест Владимира Мау.

Такой приказ был подписан 30 июня в связи с плановым отпуском ректора и согласован правительством России, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе вуза.

Там добавили, что "операционная деятельность вуза осуществляется в штатном режиме, все внутренние процессы продолжаются".

6 июля Министерство науки и высшего образования сообщило, что ректора РАНХиГС заменят также на посту зампредседателя Высшей аттестационной комиссии, а новый состав ВАК утвердит правительство.

30 июня Тверской суд поместил Мау под домашний арест до 7 августа по подозрению в хищении денег академии путем фиктивного трудоустройства в нее фигурантов дела об особо крупном мошенничестве в министерстве просвещения. Защита ректора оспорила это решение.

Мау стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, которое следствие МВД возбудило в отношении бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора "Шанинки" Сергея Зуева и других.

Когда стало известно о задержании Мау, в РАНХиГС заявили, что "сотрудники вуза оказывают всестороннее содействие и помощь следствию".

Владимир Мау РАНХиГС МВД Максим Назаров Марина Ракова Сергей Зуев ВАК Тверской суд
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