Судьба двух человек с горящего склада Ozon остается неизвестной

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян сообщил, что двоих сотрудников подмосковного склада Ozon спасатели по-прежнему не могут найти с начала пожара.

"В штабе мне заявили, что не могут определить судьбу двух человек", - сказал Чуприян в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

По его словам, спасателям удалось исследовать сгоревшие отсеки помещения, людей там не нашли.

Пресс-служба МЧС РФ сообщила, что огонь охватил склад Ozon в Истре, более 1 тыс. сотрудников интернет-магазина смогли покинуть помещение самостоятельно. По данным пресс-службы скорой помощи Московской области, пострадали 11 человек, из них двое госпитализированы.

Тушение пожара на складе осложняется конструктивными особенностями здания и жаркой погодой, к ликвидации возгорания привлечена авиация МЧС.

В свою очередь пресс-служба Ozon заявила, что возгорание произошло в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге, все сотрудники были своевременно эвакуированы со склада.