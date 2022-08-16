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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

Режим ЧС введен на севере Крыма после детонации боеприпасов

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Детонация боеприпасов в воинской части в Джанкойском районе на севере Крыма признана чрезвычайной ситуацией, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Мы в режиме ЧС находимся", - сказал Аксенов журналистам во вторник, комментируя обстановку в Джанкойском районе.

Как пояснили журналистам в пресс-службе главы республики, расширяются границы режима ЧС регионального характера, который был введен ранее из-за взрывов в Новофедоровке, с учетом пострадавших населенных пунктов в Джанкойском районе.

По словам Аксенова, в ближайших к воинской части населенных пунктах есть сгоревшие дома. В случае продолжения детонации, на ночь в эвакуированных поселках выставят охрану и оцепление. На данный момент уже задержан один мародер - он выносил продовольствие из магазина.

При этом около 20 человек еще остаются в подвалах домов, так как отказываются от эвакуации, добавил глава Крыма.

Как сообщалось, в Джанкойском районе произошло возгорание на территории временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. Это вызвало детонацию. Пострадали два человека. Введена 5-километровая зона оцепления. Эвакуированы более 3 тысяч человек.

В результате детонации был поврежден участок железной дороги на севере полуострова. Его уже восстановили, но это привело к задержке поездов и корректировке их маршрута. Составы направляют на станцию Владиславовка на востоке, откуда пассажиров развозят автобусами.

В Минобороны назвали произошедшее в районе Джанкоя диверсией. Помимо военного склада и железнодорожного полотна, ущерб нанесен ЛЭП, электростанции, ряду жилых домов.

Сергей Аксенов Крым
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