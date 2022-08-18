Глава МЧС России в Гусе-Хрустальном оценит ситуацию с пожарами во Владимирской области

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Глава МЧС России Александр Куренков вылетел во Владимирскую область, где спасатели пытаются потушить природные пожары, сообщила пресс-служба министерства. Оперативная группа во главе с министром направляется в Гусь-Хрустальный район.

Ранее в четверг пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области сообщила, что торфяной пожар, возникший на территории частного предприятия по производству минеральных удобрений "ООО "Фаско+", увеличился с 3 до 4 га.

Из-за лесных пожаров в Рязанской области Москву и Подмосковье 17 августа окутал смог, жители жалуются на запах гари. Роспотребнадзор рекомендовал москвичам использовать медицинские маски во время пребывания на открытом воздухе.

Глава МЧС Александр Куренков в четверг отправился в Рязанскую область, где бушуют несколько лесных пожаров.