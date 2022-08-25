Совет Госдумы 25 августа проведет внеочередное заседание в связи с ситуацией на ЗАЭС

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Внеочередное заседание Совета Госдумы пройдет 25 августа, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Соответствующее распоряжение подписал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Заседание пройдет в четверг, 25 августа, в 15:00", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "основной вопрос - заявление в связи с угрозой, возникающей в результате обстрелов киевским режимом Запорожской АЭС".

С докладом по данному вопросу выступят руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов, глава фракции ЛДПР, председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий, председатель комитета по энергетике Павел Завальный, председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Также будут направлены в рассылку и в профильные комитеты законопроекты, поступившие в Госдуму.

Ранее лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов сообщил, что Совет Госдумы 25 августа примет заявление по ЗАЭС в связи с обстрелами со стороны Украины, направит его в ООН.