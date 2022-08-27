Лесные пожары в Рязанской области прошли более 19,5 тыс. га

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Общая площадь, пройденная лесными пожарами в Рязанской области, по состоянию на субботу выросла до 19,542 тыс. гектар, сообщается на сайте Авиалесоохраны.

За сутки площадь пожаров увеличилась примерно на 2 тыс. га.

Так, в настоящее время в регионе действуют шесть активных пожаров: два на землях лесного фонда - огнем пройдено 15,5 тыс. га; один на землях обороны и безопасности на площади - 45 га; три на землях особо охраняемых природных территорий (заповедник "Окский" и национальный парк "Мещерский") - 3,731 тыс. га.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства, новые очаги возгорания за сутки не появились. Увеличение площади, пройденной огнем, произошло из-за запланированных работ по встречному отжигу, благодаря чему длину кромки активного горения удалось сократить в два раза.

"Распространение огня также остановлено за счет защитной полосы, вспаханной по периметру кромки пожаров, - отметил собеседник агентства. - Случаев перехода пламени за его пределы не зафиксировано".

Он добавил, что работы по локализации и тушению природных пожаров продолжаются.

Как сообщалось, в Рязанской области из-за природных пожаров установлен режим ЧС. К ликвидации природного пожара в регионе привлечены более 9,6 тыс. человек и порядка 2,6 тыс. единиц техники.