Что произошло за день: воскресенье, 28 августа

Планы ЕС по визовому режиму с Россией и прогнозы синоптиков относительно смога в Москве

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Ожидающиеся в понедельник дожди помогут в борьбе со смогом в Москве. Столицу вновь накрыл дым лесных пожаров из Рязанской области. За сутки площадь пожаров в регионе выросла на 300 га. Правительство РФ заявляет, что распространение возгораний в Рязанской области остановлено.

- В ЕС намерены поддержать приостановку упрощенного визового режима с РФ. По данным СМИ, к концу года в отношении виз для россиян могут быть приняты более радикальные решения.

- Онлайн-кинотеатр Start подтвердил утечку данных части пользователей. При этом там заверили, что база не является полностью актуальной и не содержит финансовой информации.

- Франция обсудит с Алжиром возможное увеличение закупки газа на 50%. Эммануэль Макрон ранее заявлял, что алжирский газ не смог бы кардинально изменить ситуацию с поставками.

- В Португалии нашли останки крупнейшего в Европе динозавра. Он принадлежал к завроподам - группе четвероногих растительноядных динозавров с длинными шеями и хвостами. Животное достигало 12 метров в высоту и 25 метров в длину.