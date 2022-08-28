Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:57

Что произошло за день: воскресенье, 28 августа

Планы ЕС по визовому режиму с Россией и прогнозы синоптиков относительно смога в Москве

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Ожидающиеся в понедельник дожди помогут в борьбе со смогом в Москве. Столицу вновь накрыл дым лесных пожаров из Рязанской области. За сутки площадь пожаров в регионе выросла на 300 га. Правительство РФ заявляет, что распространение возгораний в Рязанской области остановлено.

- В ЕС намерены поддержать приостановку упрощенного визового режима с РФ. По данным СМИ, к концу года в отношении виз для россиян могут быть приняты более радикальные решения.

- Онлайн-кинотеатр Start подтвердил утечку данных части пользователей. При этом там заверили, что база не является полностью актуальной и не содержит финансовой информации.

- Франция обсудит с Алжиром возможное увеличение закупки газа на 50%. Эммануэль Макрон ранее заявлял, что алжирский газ не смог бы кардинально изменить ситуацию с поставками.

- В Португалии нашли останки крупнейшего в Европе динозавра. Он принадлежал к завроподам - группе четвероногих растительноядных динозавров с длинными шеями и хвостами. Животное достигало 12 метров в высоту и 25 метров в длину.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

На рынке в Волгоградской области произошел пожар

Крупный лесной пожар в Ростовской области потушен

Онлайн-кинотеатр Start подтвердил утечку данных части пользователей

В Ростовской области локализовали крупный лесной пожар

В Ростовской области локализовали крупный лесной пожар

Площадь лесных пожаров в Рязанской области за сутки выросла на 300 га

Пандемия коронавируса

В России за сутки коронавирусом заболели 46,9 тыс. человек

В России за сутки коронавирусом заболели 46,9 тыс. человек

Что произошло за день: суббота, 27 августа

Григоренко сообщил о локализации лесных пожаров в Рязанской области

Григоренко сообщил о локализации лесных пожаров в Рязанской области

Путин подписал указ о соцвыплатах беженцам из ДНР, ЛНР и Украины

Путин подписал указ о соцвыплатах беженцам из ДНР, ЛНР и Украины

Лесные пожары в Рязанской области прошли более 19,5 тыс. га

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });