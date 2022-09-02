Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Минздрав спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 с началом учебного года

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В России прогнозируется подъем заболеваемости коронавирусом COVID-19 с началом учебного года, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Мы прогнозируем возможный подъем роста заболеваемости", - сказал Мурашко журналистам в ходе рабочей поездки в Удмуртию в пятницу.

В РоссииЭксперт Минздрава рассказал об отдаленных последствиях COVID-19Читать подробнее

Он отметил, что такое наблюдается всегда с началом учебного сезона, когда растет число коммуникаций.

Министр обратился к родителям школьников с просьбой усилить меры личной безопасности, в частности, осматривать детей перед посещением школы, а учителей призвал принимать необходимые меры.

Согласно данным оперативного штаба, обнародованным в пятницу, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 50,9 тыс. случаев, что почти на 1 тыс. больше, чем днем ранее, скончался 91 пациент с COVID-19.

Минздрав РФ Михаил Мурашко коронавирус
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Оренбургский суд отправил двоих в колонию за гибель людей от алкогольного суррогата

G7 установит потолок цен на сырую нефть из России с 5 декабря

G7 установит потолок цен на сырую нефть из России с 5 декабря

Льготное кредитование российских системообразующих компаний будет завершено

Сбербанк продал дочерний банк в Казахстане холдингу "Байтерек"

Сбербанк продал дочерний банк в Казахстане холдингу "Байтерек"
Военная операция на Украине

Шойгу заявил о попытках наступления ВСУ на Николаево-Криворожском и других направлениях

Air Liquide уйдет из России и передаст проекты менеджменту

Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели 50 952 человека

В России за сутки COVID-19 заболели 50 952 человека

Продажи "АвтоВАЗа" в августе выросли к июльским в 1,8 раза

Продажи "АвтоВАЗа" в августе выросли к июльским в 1,8 раза

Минцифры откажется от закупки для чиновников смартфонов на отечественной ОС

Минцифры откажется от закупки для чиновников смартфонов на отечественной ОС

UnionPay ограничила прием в России своих карт, выпущенных за рубежом

UnionPay ограничила прием в России своих карт, выпущенных за рубежом
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });