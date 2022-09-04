Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Решение о формате участия Путина в саммите G20 примут с учетом фактора безопасности

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Решение о формате участия президента России Владимира Путина в саммите "большой двадцатки" в Индонезии будет приниматься с учетом всех факторов, в том числе с точки зрения обеспечения безопасности главы государства, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Для того чтобы принять решение о формате нашего участия, при том, что приглашение на высшем уровне имеется, мы признательны стране-организатору предстоящего саммита, будут приниматься во внимание все факторы, в том числе фактор безопасности", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой выложил у себя в телеграм-канале ее автор Павел Зарубин.

В миреПрезидент Индонезии заявил, что Путин и Си Цзиньпин обещали прибыть на саммит G20 на БалиЧитать подробнее

Пресс-секретарь президента ответил на вопрос, не будет ли опасной такая поездка Путина с учетом неспокойной международной обстановки.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что Путин обсудил по телефону с президентом Индонезии Джоко Видодо ход подготовки к саммиту G20.

Саммит "большой двадцатки" пройдет на острове Бали 15-16 ноября этого года.

G20 Индонезия Владимир Путин Дмитрий Песков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Шесть туристов погибло при восхождении на Ключевской вулкан на Камчатке

Запуск к Луне миссии "Артемида-1" снова перенесли из-за технических проблем

Запуск к Луне миссии "Артемида-1" снова перенесли из-за технических проблем

Что произошло за день: суббота, 3 сентября

Эрдоган предложил Путину посредничество в решении проблемы Запорожской АЭС

Эрдоган предложил Путину посредничество в решении проблемы Запорожской АЭС

В Москве завершилась церемония прощания с Михаилом Горбачевым

В Siemens выразили готовность устранить проблемы на "СП", но ремонт проводить негде

В Siemens выразили готовность устранить проблемы на "СП", но ремонт проводить негде
Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели 51 699 человек

Ранившим двоих полицейских в Ижевске оказался 25-летний местный житель

Комиссия Думы обнаружила европейскую организацию, пытающуюся повлиять на выборы в России

Минюст РФ признал иноагентом Андрея Макаревича

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });