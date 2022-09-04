Решение о формате участия Путина в саммите G20 примут с учетом фактора безопасности

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Решение о формате участия президента России Владимира Путина в саммите "большой двадцатки" в Индонезии будет приниматься с учетом всех факторов, в том числе с точки зрения обеспечения безопасности главы государства, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Для того чтобы принять решение о формате нашего участия, при том, что приглашение на высшем уровне имеется, мы признательны стране-организатору предстоящего саммита, будут приниматься во внимание все факторы, в том числе фактор безопасности", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой выложил у себя в телеграм-канале ее автор Павел Зарубин.

Пресс-секретарь президента ответил на вопрос, не будет ли опасной такая поездка Путина с учетом неспокойной международной обстановки.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что Путин обсудил по телефону с президентом Индонезии Джоко Видодо ход подготовки к саммиту G20.

Саммит "большой двадцатки" пройдет на острове Бали 15-16 ноября этого года.