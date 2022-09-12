Думская оппозиция предложила перенести выборы с сентября и вернуть однодневное голосование

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - По итогам прошедшего единого дня голосования представители парламентской оппозиции высказались за перенос выборов с сентября, а также за отказ от многодневного голосования.

КПРФ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на пресс-конференции в понедельник выразил несогласие с тем, что "партийные списки убрали, трехдневное голосование ввели". В свою очередь первый зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин высказал мнение, что "выборы должны проходить в один день, с ограничениями надомного голосования", и кроме того, он предложил проводить единый день голосования в марте.

По словам Афонина по итогам выборов "КПРФ подтвердила позицию главной оппозиционной силы".

"Справедливая Россия - За правду"

В свою очередь сопредседатель "Справедливой России - За Правду" Сергей Миронов заявил в понедельник, что "никаких двух-трёх дней голосования не должно быть, одного дня достаточно".

Он также считает, что выборы нужно перенести с сентября. Проведение выборов в "первое-второе воскресенье октября шло бы на увеличение явки", отметил он. При этом электронное голосование полезно и отвечает современным требованиям, сказал Миронов.

Кроме того, он полагает, что "голосование должно проводиться по системе 50 на 50: половина - по мажоритарной системе, половина - по спискам". В целом руководитель СЗРП выразил удовлетворение результатами выборов.

ЛДПР

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий, оценивая результаты голосования в понедельник, заявил, что "идеальных выборов не бывает, и вопросы есть и к своим, и к внешним партнёрам, но результат несколько опережает тот, который закладывали несколько месяцев назад".

"При отдельных вкраплениях печали мы, в целом, серьезно подросли, и это очень приятно", - сказал Слуцкий.

Замглавы Высшего Совета ЛДПР Ярослав Нилов также, выступая на пресс-конференции, заявил, что "единый день голосования надо переносить на весну". Он также считает, что нужно отменить "муниципальный фильтр" и проводить выборы по пропорциональной системе,

"Некоторые результаты нас опечалили, огорчили, но есть точки роста, есть над чем работать", - сказал Нилов.

В свою очередь руководитель Центрального аппарата ЛДПР Алексей Диденко считает, что Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) "имеет полезную функцию, и этот инструмент нужно масштабировать на все уровни выборов и на всю Российскую Федерацию".

"Новые люди"

Руководитель партии "Новые люди" Алексей Нечаев также отметил, что "пора уже возвращаться к одному дню голосования".

Он напомнил на пресс-конференции, что трехдневное голосование вводилось в связи с пандемией коронавируса.

Кроме того, он полагает, что надо реформировать институт наблюдателей на выборах и для этого партия будет вносить соответствующие инициативы об изменении закона.