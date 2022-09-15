Суд счел законным арест Гозмана на 15 суток за отождествление СССР и нацистской Германии

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на административный арест на 15 суток общественного деятеля Леонида Гозмана (признан в РФ СМИ-иноагентом) за публичное отождествление СССР и нацистской Германии, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Постановление Тверского суда Москвы от 14 сентября 2022 года оставлено без изменений, жалоба на постановление - без удовлетворения", - сообщили "Интерфаксу" в Мосгорсуде в четверг.

Защита Гозмана просила Мосгорсуд отменить постановление и прекратить производство по делу.

Гозман был задержан 13 сентября на выходе из спецприемника, где он уже отбывал 15 суток за аналогичное правонарушение.

Тверской суд Москвы в среду признал Гозмана виновным по части 1 статьи 13.48 КоАП (нарушение запрета отождествления руководства СССР с руководством Германии или отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии) и назначил ему 15 суток ареста.

Претензии к Гозману связаны с постом 2013 года на блог-платформе "Живой журнал".

30 августа Тверской суд уже назначал политику наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток за аналогичное правонарушение. Поводом к привлечению Гозмана к ответственности тогда стал пост в социальной сети, в котором он оценивал руководителей СССР и нацистской Германии.

Гозман - известный общественный деятель, он занимал руководящие должности в РАО ЕЭС России и госкорпорации "Роснано", входил в руководство партии "Союз правых сил" (СПС). В мае 2022 года был внесен Минюстом РФ в реестр СМИ - иностранных агентов.