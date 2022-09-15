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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:31

Число случаев COVID-19 в мире превысило 610 млн

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга достигло 610 350 075, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 520 302 человека.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция и Германия.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

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США - 95 490 495 и 1 052 214.

Индия - 44 516 479 и 528 250.

Франция - 35 015 024 и 155 651.

Бразилия - 34 558 902 и 685 121.

Германия - 32 604 993 и 148 728.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро четверга составил 836.9. В Индии на 1 млн жителей скончались 376 человек, в Бразилии - 3 182, во Франции - 2 357, в Германии - 1 773, в США - 3 218.

Хроника 09 января 2020 года – 15 сентября 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус университет Джонса Хопкинса
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