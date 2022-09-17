В России за сутки COVID-19 заболели более 58,3 тыс. человек

Красная зона в Сергиево-Посадской районной больнице Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 58 305 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

Как отмечается, в стране количество госпитализаций за сутки составило 4 216 человек и возросло в сравнении с предшествующими на 0,9%.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 36 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 44 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в пяти субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 59 035 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 730. Показатель заболеваемости за сутки соотносится с уровнем значений 9-10 марта, когда выявлялось около 60 тыс. заболевших, тогда распространение болезни сокращалось.

Количество госпитализированных за сутки держится примерно на том же уровне, что и в марте, когда регистрировалось схожее число выявленных случаев.

Смертность от COVID-19 в сентябре значительно ниже, чем в марте; в тот период фиксировалось более 500-600 скончавшихся за сутки, за минувшие сутки умерли 107 человек, накануне сообщалось о 110 умерших.

Выздоровели за сутки 49 962 человека, или на 0,1% меньше в сравнении с 16 сентября, сказали в штабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 20 382 344 случая заражения коронавирусной инфекцией, 385 944 умерших и 19 344 838 выздоровевших.