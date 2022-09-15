Постпредство РФ расценило резолюцию МАГАТЭ по ЗАЭС как антироссийскую

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Принятая советом управляющих МАГАТЭ резолюция по ситуации вокруг Запорожской АЭС не содержит положений об обстрелах этого объекта со стороны украинских военных, заявили в постпредстве РФ при международных организациях в Вене.

"Западные страны голосованием протащили в Совете управляющих МАГАТЭ антироссийскую резолюцию по украинскому вопросу", - говорится в комментарии, опубликованном в телеграм-канале российской дипмиссии.

В нем отмечается, что "ахиллесова пята этой резолюции - в ней ни слова не говорится о систематических обстрелах Запорожской АЭС, которые являются главной проблемой с точки зрения обеспечения ядерной безопасности и физической ядерной безопасности в мире".

"Причина проста - обстрелы осуществляет Украина, которую страны Запада всячески поддерживают и выгораживают", - заявили в российской дипмиссии, отметив, что "против этого документа проголосовали Россия и Китай, воздержались - Бурунди, Вьетнам, Египет, Индия, Пакистан, Сенегал и ЮАР.

"Таким образом, большая часть человечества отказала этому проекту в поддержке", - заявили в постпредстве.

Вынесенная Польшей и Канадой на рассмотрение совета управляющих резолюция, в частности, содержит призыв к созданию зоны безопасности в районе ЗАЭС.