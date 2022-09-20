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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Лавров отправляется в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров направляется в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Эту информацию подтвердили в российской делегации.

"Министр направляется из Москвы в Нью-Йорк", - подтвердил журналистам источник в делегации РФ.

Президент России Владимир Путин ранее утвердил Лаврова главой российской делегации. В мероприятии, открывающем ежегодную сессию Генассамблеи, традиционно принимают участие президенты, премьеры и министры.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщала, что Лавров выступит на заседании Генеральной ассамблеи, примет участие в целом ряде двусторонних встреч и многосторонних мероприятий.

14 сентября постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что большая часть российской делегации, которая собирается на неделю высокого уровня 77-й сессии Генассамблеи ООН, пока не получила американские визы. Лавров к тому моменту визу уже получил.

Открытие 77-й сессии Генассамблеи ООН было намечено на 13 сентября. С 20 по 26 сентября пройдет неделя высокого уровня в ООН с участием лидеров и глав внешнеполитических ведомств государств-участников организации.

Сергей Лавров ГА ООН
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