МИД РФ подтвердил, что Лавров выступит на Генассамблее ООН

Фото: Stephanie Keith/Getty Images

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров выступит на Генассамблее ООН, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, "в ходе общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи, а состоится она с 20 по 26 сентября, он выступит на заседании самой Генеральной Ассамблеи, примет участие в целом ряде двусторонних встреч, многосторонних мероприятий".

"На данный момент график российского министра как раз находится в стадии проработки. Планируется порядка двух десятков двусторонних встреч - это только те запросы, которые мы получили на данный момент", - отметила дипломат.

Как сообщила Захарова, поступило также предложение от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша "провести встречу с российской делегацией".

"На предстоящей сессии российская сторона будет отстаивать свои принципиальные подходы, продолжим выступать за укрепление центральной, координирующей роли ООН в мировых делах и строгое соблюдение ее устава", - подчеркнула Захарова.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что большая часть российской делегации, которая собирается на неделю высокого уровня 77-й сессии Генассамблеи ООН, пока не получила американские визы.