Москалькова не получала жалоб на нарушения на референдумах

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что ей не поступало обращений о нарушении прав избирателей на референдумах о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России не поступало. Об этом она сообщила в Telegram.

Представители омбудсмена посетили участки голосования на референдумах, следует из сообщения. По их словам, на участках спокойная обстановка, соблюдаются нормы санитарно-эпидемиологической безопасности, на участках есть маски и одноразовые ручки, а также обеспечена приватность и оборудованы кабинки для голосования.

"На участках присутствуют четыре независимых представителя общественности - добровольцы. Обращений, связанных нарушениями прав при голосовании не поступало. Гражданам оперативно разъясняют о праве на голосование", - говорится в сообщении.

В пресс-службе омбудсмена уточнили, что представители Москальковой посетили избирательные участки на территории России.

На территории России для проведения этих референдумов открыли больше 600 избирательных участков, сообщила ранее 26 сентября председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Она также сказала, что в колл-центры ЦИК поступили около 26 тысяч обращений в связи с голосованием.

Референдумы о вхождении в состав России проходят в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях 23-27 сентября.