Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:49

Премьер Казахстана поручил устранить очереди на отдельных пунктах пропуска с РФ

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на совещании в субботу поручил устранить очереди на отдельных пунктах пропуска из-за роста миграции из России, сообщила пресс-служба правительства.

По ее данным, в ходе совещания по вопросам миграции премьер отметил, что "на отдельных пунктах пропуска по-прежнему наблюдаются очереди".

"Нужно усилить взаимодействие с пограничной службой России, выработать единый алгоритм, чтобы не было большого скопления ни в ту, ни в другую сторону. Так как это вызывает негативную реакцию со стороны бизнеса и населения", - цитирует пресс-служба Смаилова.

Он поручил принять меры по расширению наиболее загруженных пограничных пунктов пропуска для ускорения проезда грузового и легкового транспорта.

В миреТокаев поручил усилить миграционный контроль в связи с притоком россиян в КазахстанЧитать подробнее

Премьер подчеркнул, что госорганам и акиматам нужно принимать комплексные и эффективные меры по урегулированию миграционной ситуации. "В первую очередь необходимо обеспечить постоянный "зеленый коридор" для казахстанских граждан, а также работу мобильных мониторинговых групп для выявления незарегистрированных мигрантов", - отметил Смаилов.

Глава правительства также поручил усилить информационно-разъяснительную работу о принимаемых мерах по урегулированию вопросов миграции как среди граждан Казахстана, так и среди мигрантов.

Выступивший на совещании заместитель председателя Комитета национальной безопасности Казахстана - директор пограничной службы Ерлан Алдажуманов сообщил, что на пунктах пропуска, где имеется соответствующая инфраструктура, выделены отдельные дорожные полосы: для граждан Казахстана, грузового транспорта и иностранцев.

По данным миграционной службы, озвученным на 27 сентября, за несколько дней в Казахстан въехали порядка 98 тыс. российских граждан. 29 сентября в Казахстан въехали 22,5 тыс. человек, 30 сентября - 14,9 тыс.

Казахстан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин в поздравлении Си Цзиньпину отметил готовность России к тесному диалогу с Китаем

Путин в поздравлении Си Цзиньпину отметил готовность России к тесному диалогу с Китаем

Что случилось этой ночью: суббота, 1 октября

КНДР совершила четвертый за неделю пуск ракеты

Более 500 судов получили разрешение на движение в рамках стамбульской зерновой сделки

Более 500 судов получили разрешение на движение в рамках стамбульской зерновой сделки

Пожарная сигнализация сработала на российском сегменте МКС

Блинкен не верит в причастность США и союзников к утечкам на "Северных потоках"

Блинкен не верит в причастность США и союзников к утечкам на "Северных потоках"
Военная операция на Украине

Генсек НАТО пообещал поддерживать Украину столько, сколько потребуется

Страны Запада отказались признавать договоры о принятии в РФ новых регионов

Страны Запада отказались признавать договоры о принятии в РФ новых регионов

В офисе главы Еврокомиссии провели эвакуацию из-за подозрительного порошка

Под антироссийские санкции Канады попали еще 43 человека

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });