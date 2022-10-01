Премьер Казахстана поручил устранить очереди на отдельных пунктах пропуска с РФ

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на совещании в субботу поручил устранить очереди на отдельных пунктах пропуска из-за роста миграции из России, сообщила пресс-служба правительства.

По ее данным, в ходе совещания по вопросам миграции премьер отметил, что "на отдельных пунктах пропуска по-прежнему наблюдаются очереди".

"Нужно усилить взаимодействие с пограничной службой России, выработать единый алгоритм, чтобы не было большого скопления ни в ту, ни в другую сторону. Так как это вызывает негативную реакцию со стороны бизнеса и населения", - цитирует пресс-служба Смаилова.

Он поручил принять меры по расширению наиболее загруженных пограничных пунктов пропуска для ускорения проезда грузового и легкового транспорта.

Премьер подчеркнул, что госорганам и акиматам нужно принимать комплексные и эффективные меры по урегулированию миграционной ситуации. "В первую очередь необходимо обеспечить постоянный "зеленый коридор" для казахстанских граждан, а также работу мобильных мониторинговых групп для выявления незарегистрированных мигрантов", - отметил Смаилов.

Глава правительства также поручил усилить информационно-разъяснительную работу о принимаемых мерах по урегулированию вопросов миграции как среди граждан Казахстана, так и среди мигрантов.

Выступивший на совещании заместитель председателя Комитета национальной безопасности Казахстана - директор пограничной службы Ерлан Алдажуманов сообщил, что на пунктах пропуска, где имеется соответствующая инфраструктура, выделены отдельные дорожные полосы: для граждан Казахстана, грузового транспорта и иностранцев.

По данным миграционной службы, озвученным на 27 сентября, за несколько дней в Казахстан въехали порядка 98 тыс. российских граждан. 29 сентября в Казахстан въехали 22,5 тыс. человек, 30 сентября - 14,9 тыс.