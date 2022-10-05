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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:45

Мобилизацию в Орловской области приостановили по решению Минобороны

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Орловская область приостановила призыв жителей региона в рамках объявленной в РФ частичной мобилизации, сообщил губернатор области Андрей Клычков.

"Пока мы приостановили мобилизацию по решению Минобороны. (...) Пока команд от Минобороны нет. Призыв на данный момент, на сегодняшний день, не проводится. Будем ждать решений Минобороны", - сказал Клычков в ходе прямого эфира во "ВКонтакте" в среду.

Глава региона пояснил, что тем, кто получил повестки, необходимо посетить военкомат для уточнения данных и "подтвердить мобилизационную готовность".

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Мобилизационные мероприятия начались 21 сентября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что в рамках частичной мобилизации призовут 300 тысяч резервистов.

Минобороны РФ Орловская область Андрей Клычков
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