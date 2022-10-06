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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:45

Что случилось этой ночью: четверг, 6 октября

Подозрение разведслужб США в причастности Киева к убийству Дугиной, приостановка мобилизации в Орловской области, срок для аккредитации IT-компаний

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Разведслужбы США подозревают Киев в причастности к убийству Дугиной. Американские чиновники утверждают, что в Вашингтоне не знали об этой операции заранее, а после случившегося выразили Украине свое неудовольствие.

- Мобилизацию в Орловской области приостановили по решению Минобороны. Глава региона Андрей Клычков отметил, что призыв на данный момент не проводится. Он пояснил, что получившим повестки нужно посетить военкомат для уточнения данных.

- Аккредитованные IT-компании должны подать сведения для подтверждения статуса до июня. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, организации, которые не предоставят данные или не будут соответствовать установленным требованиям, будут лишены аккредитации.

- РФ и США рассматривают включение новых стран в программу перекрестных полетов на МКС. В "Роскосмосе" уточнили, что будут согласовывать такие решения с NASA.

- В Южной Корее заявили, что КНДР провела очередной пуск баллистической ракеты. Согласно данным южнокорейских военных, Пхеньян запустил две ракеты из района Самсок. Министерство обороны Японии подтвердило произведенные КНДР запуски.

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