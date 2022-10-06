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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

США поставили Украине уже более 700 тысяч артиллерийских снарядов и ракет

США поставили Украине уже более 700 тысяч артиллерийских снарядов и ракет
Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - С конца февраля США поставили Украине уже 142 артиллерийские системы и более 707 тысяч снарядов и ракет к ним, следует из последних данных Пентагона.

С континентальной части США было также переброшено 56 тысяч переносных ракетных комплексов для борьбы с бронированными целями, более 1,4 тысячи переносных зенитных ракетных комплексов, 15 вертолетов, 42 контрбатарейных радара, 10,2 тысячи автоматов и пистолетов, около 68,2 млн патронов для стрелкового оружия и 18 патрульных катеров.

В этих целях тяжелые транспортные самолеты - как военные, так и зафрахтованные Пентагоном - совершили 777 рейсов в Европу. Перевозкой вооружений также занимались 44 корабля, 104 железнодорожных состава и 2,8 тысячи трейлеров.

Всего для передачи Украине в Европу доставлено более 65 тысяч тонн вооружений и военной техники.

Большая часть вооружений доставлялась на аэродром польского города Жешув, расположенного в 90 км от границы с Украиной.

Хроника 24 февраля – 06 октября 2022 годаВоенная операция на Украине
Пентагон США Украина Жешув Польша
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