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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

"Почта России" предупредила о возможных задержках доставки в Крым из-за ЧП с мостом

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - АО "Почта России" предупреждает о возможности задержек доставки отправлений в Крым из-за ЧП с мостом.

"Совместно с "Почтой Крыма" мы обеспечиваем почтовый обмен с полуостровом с учетом имеющихся логистических возможностей. Возможна задержка в доставке отправлений", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе российского почтового оператора.

О задержках доставки также предупредили в Ozon.

"Заказы с онлайн-платформы Ozon по запросу покупателей региона доставляют сторонние логистические компании в пункты выдачи независимых агентов, которые выдают также заказы и других онлайн-ритейлеров. Из-за происшествия на мосту доставка заказов с нашей платформы для покупателей в Крыму задерживается", - сказали в пресс-службе Ozon.

В компании добавили, что сделать новые заказы также временно невозможно до решения ситуации с грузовым транспортным сообщением между полуостровом и материком.

При этом в Ozon напомнили, что маркетплейс не ведет операционную деятельность в Крыму: у компании в регионе нет ни собственных объектов, ни активов, ни сотрудников в штате.

ЧП с Крымским мостом

Как сообщалось, рано утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Погибли три человека. СКР возбудил уголовное дело по статье "терроризм".

В результате взрыва произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела.

Движение легковых автомобилей и поездов по мосту возобновилось вечером того же дня. Водителей автобусов и грузовиков попросили пользоваться паромной переправой, запущенной вечером 8 октября.

Хроника 08 – 10 октября 2022 годаВзрыв на Крымском мосту
Почта России Крым Крымский мост Ozon
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