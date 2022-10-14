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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Путин счел, что решение о запуске уцелевшей нитки СП2 вряд ли будет принято

Путин счел, что решение о запуске уцелевшей нитки СП2 вряд ли будет принято
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Решение о запуске работоспособной нитки "Северного потока 2" не принимается и вряд ли будет принято, полагает президент России Владимир Путин.

Выступая на пресс-конференции в пятницу, он отметил, что с интересами Германии "мало кто считается, иначе не подрывали бы "Северный поток 1" и "Северный поток 2".

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"Они хоть и не работали, но это был такой элемент надежности, что в крайнем случае их можно было бы включить. Но теперь такой возможности нет. Хотя там одна нитка все-таки видимо в рабочем состоянии. Но решение не принимается и, судя по всему, вряд ли будет принято. Но это уже не наше дело, это дело наших партнеров", - отметил Путин.

Разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной нитки "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм произошла в конце сентября.

Первый "Северный поток" мощностью 55 млрд кубометров газа в год на данный момент остановлен в связи с наработкой двигателями газоперекачивающих станций межремонтного пробега, а также поломками компрессорного оборудования, которые невозможно устранить из-за санкций.

"Северный поток 2", газопровод аналогичной мощности, построен и готов к эксплуатации, но не заработал из-за бюрократических проволочек и санкционных ограничений.

Владимир Путин Северный поток
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