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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Песков призвал обращаться в прокуратуру в случае "облав" в ходе мобилизации

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал обращаться в органы прокуратуры при выявлении нарушений в ходе частичной мобилизации.

По просьбе журналистов в пятницу он прокомментировал "московские облавы в метро" в ходе мобилизации.

"Надо смотреть. Надо спросить у военкома, на основании чего - может быть, действительно, уклонист. Дело в том, что если человек расписался, если он уклоняется, то он совершает преступление. Если речь идет об этом, это одно. Если речь идет о чем-то другом, это другое. Но здесь нужно каждый конкретный случай проверять. Вы имеете все возможности задать эти вопросы. Вы можете и обязаны задать этот вопрос в Генпрокуратуру", - сказал Песков представителям СМИ.

Пресс-секретарь напомнил, что Владимир Путин поручил генпрокурору сопровождать все мобилизационные мероприятия с точки зрения соблюдения законности.

Он отреагировал на замечание о том, что многим людям "страшно по Москве ходить" в складывающейся ситуации: "Не надо бояться ходить по Москве. Надо спросить, задать вопрос Генпрокуратуре".

Дмитрий Песков Москва
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