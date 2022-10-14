Минобороны РФ заверило, что частичная мобилизация не коснется женщин

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что в ходе частичной мобилизации женщин призывать на военную службу не будут.

"В рамках проведения частичной мобилизации граждан, пребывающих в запасе, в Вооруженные силы Российской Федерации, призыв женщин не осуществляется и не планируется в будущем", - сообщили в военном ведомстве.

"Это касается всех без исключения граждан женского пола, вне зависимости от их семейного положения, наличия детей, и других личных обстоятельств", - заявили в Минобороны РФ.