Путин поддержал призывы прививаться от коронавируса

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин сказал, что поддерживает призывы к гражданам прививаться от COVID-19.

Он отметил это на рабочей встрече с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, когда тот отчитался о темпах вакцинации от коронавируса.

"Сейчас к вакцинации их призываем активно. У нас темпы вакцинации чуть выше, чем в среднем по России. Кстати, чуть ниже и охват заболеваемости. Очень надеюсь, что прислушаются и сделают повторную вакцинацию", - сообщил Азаров.

"Правильно. Я с вами полностью согласен и я присоединяюсь к вашим призывам", - заявил Путин.

Утром 18 октября федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что суточный прирост заболеваемости в стране оказался минимальным с конца июля - 9 474 новых случаев COVID-19. За сутки были госпитализированы 1937 человек с коронавирусом, это на 220% больше, чем днем ранее. Умер 91 человек с коронавирусной инфекцией.