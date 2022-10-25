Территориальную самооборону создали в Запорожской области

Отряды будут заниматься охраной дорог и предприятий, ее возглавил врио губернатора Балицкий

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В Запорожской области после объявления военного положения создана территориальная самооборона, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"После введения военного положения у нас сформирован штаб самообороны. Территориальная самооборона, возглавляемая мной, уже приступила к своей работе", - сказал он журналистам.

По словам Балицкого, тероборона объединила "неформальные подразделения", которые до настоящего времени существовали на территории Запорожской области. Какие именно подразделения включены в тероборону, он не сказал. "Называть их сейчас я не буду. Одно из подразделений - это (добровольческий) батальон Судоплатова", - отметил он.

Территориальная самооборона в Запорожской области возьмет на себя функции обеспечения безопасности критически важных объектов региона. "Будет в первую очередь заниматься вопросами разминирования, контролем железнодорожных путей, линий электропередачи, охраной критически важной инфраструктуры и других объектов, необходимых для жизни нашей области", - сказал Балицкий.

Подразделения самообороны также будут обеспечивать работу блокпостов на основных трассах региона. А при необходимости, "территориальная самооборона будет принимать участие в обороне на линии фронта".

В понедельник стало известно о создании территориальной обороны в Херсонской области. В ее ряды могут записаться мужчины, которые остались в населенных пунктах на правом берегу Днепра после объявления властями перемещение жителей на левобережье.