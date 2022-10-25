Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Иркутский авиазавод и ОАК помогут в приобретении жилья пострадавшим от падения Су-30СМ

Они также окажут поддержку семьям погибших летчиков-испытателей

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Иркутский авиационный завод и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) компенсируют жителям Иркутска потерю жилья после падения в черте города самолета Су-30СМ, сообщили в корпорации.

В РоссииОсновными версиями крушения Су-30 в Иркутске назвали отказ техники и ошибку пилотовОсновными версиями крушения Су-30 в Иркутске назвали отказ техники и ошибку пилотовЧитать подробнее

"Семьям, чье имущество пострадало в результате крушения самолета, будет выплачена компенсация и предложена помощь в приобретении нового жилья", - сообщили в ОАК во вторник.

"Иркутский авиационный завод и ОАК окажут всю необходимую поддержку семьям погибших в Иркутске летчиков-испытателей, включая выплату материальной помощи. Авиазавод, безусловно, возьмет на себя все расходы по организации церемонии прощания с экипажем", - говорится в сообщении ОАК.

Истребитель Су-30СМ потерпел крушение в Иркутске 23 октября во время приемо-сдаточного полета, экипаж погиб. Самолет упал в городском микрорайоне Ново-Ленино.

Су-30СМ (серийный модернизированный) - двухместный многоцелевой истребитель поколения "4+", разработан ОКБ Сухого и серийно выпускается на Иркутском авиазаводе корпорации "Иркут" (обе компании входят в ОАК).

Иркутск ОАК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Текст одной из песен рэпера Oxxxymiron признан экстремистским

Первый полет модернизированного самолета пятого поколения состоялся в Подмосковье

Мособлсуд не стал смягчать приговор американке Бриттни Грайнер

В Думе призвали решить проблему накопления бюджетных средств на счетах АО и госкорпораций

Глава Минпросвещения РФ сообщил о планах введения в школах нового курса истории

Глава Минпросвещения РФ сообщил о планах введения в школах нового курса истории

РФ может разрешить ремонт иностранных самолетов с использованием неоригинальных запчастей

РФ может разрешить ремонт иностранных самолетов с использованием неоригинальных запчастей

Yum! Brands передаст права на российские активы местному партнеру KFC

Yum! Brands передаст права на российские активы местному партнеру KFC

Власти Мелитополя сообщили о мощном взрыве в городе

На таможне отметили улучшение ситуации с приемом контейнеров в портах ДФО

На таможне отметили улучшение ситуации с приемом контейнеров в портах ДФО

ФСО начинает плановые ежегодные тактико-специальные учения в правительственных зданиях

ФСО начинает плановые ежегодные тактико-специальные учения в правительственных зданиях
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });