Иркутский авиазавод и ОАК помогут в приобретении жилья пострадавшим от падения Су-30СМ

Они также окажут поддержку семьям погибших летчиков-испытателей

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Иркутский авиационный завод и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) компенсируют жителям Иркутска потерю жилья после падения в черте города самолета Су-30СМ, сообщили в корпорации.

"Семьям, чье имущество пострадало в результате крушения самолета, будет выплачена компенсация и предложена помощь в приобретении нового жилья", - сообщили в ОАК во вторник.

"Иркутский авиационный завод и ОАК окажут всю необходимую поддержку семьям погибших в Иркутске летчиков-испытателей, включая выплату материальной помощи. Авиазавод, безусловно, возьмет на себя все расходы по организации церемонии прощания с экипажем", - говорится в сообщении ОАК.

Истребитель Су-30СМ потерпел крушение в Иркутске 23 октября во время приемо-сдаточного полета, экипаж погиб. Самолет упал в городском микрорайоне Ново-Ленино.

Су-30СМ (серийный модернизированный) - двухместный многоцелевой истребитель поколения "4+", разработан ОКБ Сухого и серийно выпускается на Иркутском авиазаводе корпорации "Иркут" (обе компании входят в ОАК).