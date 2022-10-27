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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Уголовное дело возбуждено против уехавшего из РФ правозащитника Осечкина

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Уехавший из РФ правозащитник Владимир Осечкин стал фигурантом уголовного дела о распространении дезинформации о действиях российской армии. Об этом сообщила официальный представитель столичного главка следственного комитета (СК) Юлия Иванова

"Возбуждено уголовное дело в отношении Владимира Осечкина. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ)", - сказала Иванова в четверг журналистам.

По данным следствия, в марте 2022 года Осечкин на своем канале "Правозащитный Youtube-канал Gulagu.net." "публично распространил заведомо ложные сведения о деятельности российских военнослужащих при проведении специальной военной операции".

"Таким образом, своими публикациями он дискредитировал органы государственной власти и Вооруженные силы РФ. В настоящее время рассматривается вопрос об объявлении фигуранта в розыск", - сказала Иванова.

Осечкин – российский правозащитник, основатель общественного проекта Gulagu.net, занимается защитой прав заключенных.

В 2015 году уехал из РФ после возбуждения против него уголовного дела о мошенничестве. Проживает во Франции.

Владимир Осечкин СКР
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