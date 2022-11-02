Путин обсудил с президентом Индонезии проблематику саммита G20

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В телефонном разговоре президенты России и Индонезии Владимир Путин и Джоко Видодо обсудили проблематику саммита G20, который пройдет на Бали 15-16 ноября, сообщила пресс-служба Кремля.

С российской стороны "дана высокая оценка конструктивной и деполитизированной работе индонезийского председательства в "двадцатке" по таким актуальным темам как - укрепление энергетической и продовольственной безопасности, осуществление сбалансированного энергетического перехода и цифровой трансформации глобальной экономики, совершенствование системы здравоохранения".

"Отмечена последовательная позиция лично Видодо по продвижению в "двадцатке" объединительной повестки дня", - говорится в сообщении.

Кроме того, Путин изложил Видодо "принципиальные российские подходы по реализации стамбульских пакетных договоренностей, касающихся вывоза украинского зерна из черноморских портов и разблокирования экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки". Он проинформировал президента Индонезии "о ситуации, сложившейся вследствие использования киевским режимом морского гуманитарного коридора для диверсии против инфраструктуры и кораблей Черноморского флота в Севастополе".

Он также проинформировал, что, "получив необходимые гарантии украинской стороны о неиспользовании гуманитарного маршрута в военных целях, Россия возобновляет реализацию "зерновой сделки"".

"Отмечена и готовность российской стороны предоставить значительные объемы зерновых беднейшим странам бесплатно в качестве гуманитарной помощи. Джоко Видодо поддержал такой подход", - сообщили в Кремле.

Президенты также обсудили актуальные вопросы успешно развивающегося двустороннего сотрудничества и подтвердили "обоюдный настрой на дальнейшее наращивание взаимовыгодных связей в различных областях".

Беседа состоялась по инициативе Видодо, отметили в Кремле.

Ранее об этом разговоре сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Когда его спросили, обсуждалось ли участие Путина в саммите "большой двадцатки", он отказался от комментариев и предложил дождаться пресс-релиза Кремля.

Ранее сообщалось, что Путин получил приглашение на саммит на Бали. Примет ли он в нем участие и в каком формате, до сих пор не объявлялось.