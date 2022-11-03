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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:48

Голикова сообщила о сокращении зарегистрированной безработицы за неделю на 7500 человек

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В России число зарегистрированных безработных за неделю сократилось на 7,5 тысячи, уровень регистрируемой безработицы остается на 0,8%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера.

По ее словам, в центрах занятости зарегистрировано 571,8 тысячи безработных граждан.

Кроме того, как отметили в аппарате, продолжается последовательное снижение числа работников в режимах неполной занятости: так, количество сотрудников, находящихся в простое, сократилось до 81,4 тысячи человек, а граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели, - до 88,5 тысячи человек.

Также продолжают свою работу консультационные пункты в центрах занятости и на территории работодателей, проводятся мероприятия по профессиональному обучению работников промышленных предприятий, а также мероприятия по стимулированию работодателей к приему на работу отдельных категорий граждан.

"Минтрудом России совместно с Минпромторгом организована работа по содействию промышленным предприятиям в подборе кадров. По итогам состоявшегося обсуждения регионам рекомендовано повысить оперативность размещения всех появляющихся вакансий на едином портале "Работа России", особенно в части промышленных предприятий", - сообщили в аппарате вице-премьера по итогам заседания.

Вместе с тем, как отметили в аппарате, учитывая дефицит по определенным специальностям среднего профессионального образования, Минпросвещения России поручено обратить внимание на организацию подготовки по особо дефицитным направлениям.

Татьяна Голикова Минтруда Минпросвещения Минпромторг
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