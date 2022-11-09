Формат участия Путина в саммите G20 должен определиться в ближайшие дни

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - До сих пор обсуждаются различные форматы участия президента Владимира Путина в предстоящих саммитах АТЭС И G20, сообщил на брифинге его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Мы вас проинформируем. По-прежнему обсуждаются различные форматы. После того, как оно (решение) будет принято, я думаю, что на днях, мы вам сообщим", - сказал он.

Путин летом получил приглашение на саммит "Большой двадцатки", который пройдет 15-16 ноября на Бали. Приглашение было принято, однако в Кремле не раз говорили, что формат участия президента в мероприятии еще не определен и будет зависеть в том числе от ситуации с коронавирусом.

27 октября президент не исключил, что поедет в Индонезию. 2 ноября он по телефону обсудил повестку предстоящего саммита с президентом Индонезии Джоко Видодо. 7 ноября Песков сказал, что формат участия Путина в саммите определится до конца недели. 8 ноября Видодо сказал, что так и не знает, приедет ли Путин на Бали.