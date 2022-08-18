Думе предложили многократно увеличить штрафы за нарушения в семеноводстве

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект № 183354-8 о многократном повышении административных штрафов за нарушения требований к выращиванию, хранению, транспортировке, продаже сельскохозяйственных семян. внесен в Госдуму.

Авторы законопроекта - вице-спикер Думы Алексей Гордеев и председатель думского комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин.

В действующей редакции статья 10.12 КоАП за такие нарушения предусматривает для граждан штрафы от 300 до 500 рублей, для должностных лиц - от 500 до 1000 рублей, для юрлиц - от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.

Депутаты предложили установить штрафы для граждан в пределах от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц - от 100 тысяч до полумиллиона рублей. Такие же штрафы они предложили ввести за предоставление недостоверных сведений в Федеральную государственную информационную систему в области семеноводства сельскохозяйственных растений.

Авторы поправок также предложили включить в КоАП новый вид нарушения - указание в сопроводительных документах, на таре (упаковке), ярлыке (этикетке) недостоверных сведений о сортовых и посевных качествах, наименованиях сортов и гибридов растений, происхождении и качестве семян сельскохозяйственных растений. Штрафы в данном случае будут такими же, как и за нарушения правил реализации - то есть до 500 тысяч руб. для юридических лиц.

Действующие штрафы Гордеев и Кашин считают не соответствующими принципу соразмерности степени общественной опасности совершенного правонарушения.

Еще их законопроект уточняет наименование статьи КоАП, которая устанавливает штрафы за нарушение порядка импорта в семян сельскохозяйственных растений и добавляет ответственность за ввоз семян, содержащих генно-инженерно-модифицированные организмы.

Авторы законопроекта считают, что его принятие позволит дисциплинировать юридических лиц и граждан в этой сфере.