Что произошло за день: понедельник, 21 ноября

Закон о едином пособии для граждан с детьми и беременных, ситуация вокруг ЗАЭС, отмена штрафа "Газпрому" и партнерам по "СП 2"

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин подписал закон о едином пособии гражданам с детьми и беременным. Право на получение выплаты предоставляется нуждающимся в социальной поддержке беременным женщинам и лицам, имеющим детей в возрасте до 17 лет.

- Глава "Росатома" заявил о риске атомной аварии на Запорожской АЭС. Алексей Лихачев охарактеризовал новую резолюцию МАГАТЭ по ЗАЭС как "недопустимый и неадекватный документ". Советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа сообщил о дополнительных мерах, в частности, для защиты сухого хранилища ядерных отходов, а также о том, что эксперты МАГАТЭ оценили последствия артобстрелов. В МИД РФ призвали руководство МАГАТЭ потребовать от Киева прекратить обстрелы.

- Президент РФ подписал закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий добровольцам, участвующим в специальной военной операции.

- Власти РФ займутся поиском причастных к расстрелу российских военных в Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил обращения в международные структуры, если это будет признано эффективным.

- В Кремле не обсуждают возможность второй волны мобилизации в РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

- Польский суд отменил штраф в $8 млрд "Газпрому" и партнерам по "СП 2". Регулятор UOKiK заявил о намерении обжаловать это решение после изучения полного текста. Ранее штраф был назначен в связи с тем, что по итогам расследования кредитные соглашения между Nord Stream 2 AG, ПАО "Газпром" и западными финансовыми инвесторами были расценены как концентрация бизнеса, а в этой ситуации требовалась подача уведомления в UOKiK.

- Касым-Жомарт Токаев, по предварительным данным, набрал 81,31% голосов на выборах президента Казахстана. "Против всех" проголосовали 5,8% избирателей - это второе место по количеству голосов.

- Жильцам многоквартирных домов сократят счета за вывоз мусора в случае отъезда больше, чем на пять календарных дней. Для пересмотра платы с 1 марта 2023 года необходимо будет написать заявление в управляющую компанию и предоставить документы, например, путевки или авиабилеты.

- Сборная Англии со счетом 6:2 нанесла поражение команде Ирана в матче первого тура группового этапа ЧМ в Катаре.