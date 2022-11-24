Госдуме предложили защитить боевых ветеранов от увольнения

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Курултай Башкортостана внес в Госдуму законопроект о защите ветеранов боевых действий от увольнения, документ № 241774-8 опубликован в базе данных палаты.

Авторы законопроекта объяснили, что законодательство не защищает участников СВО на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, а также территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года, от увольнений при сокращении численности или штата работников.

"Учитывая заслуги ветеранов боевых действий перед Отечеством, считаем необходимым устранить данный законодательный пробел", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Речь идет о ситуациях, когда при сокращении штата у ветеранов оказывается такая же квалификация и производительность труда, как и у других работников.

В этот же день Курултай внес в Госдуму законопроект № 241792-8, который предлагает защитить от увольнения при равной квалификации работников при сокращении штата также лиц предпенсионного возраста (в течение пяти лет до назначения пенсии).