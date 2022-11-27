Церемония прощания с Макеем пройдет в Центральном Доме офицеров Минска

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Ушедший из жизни накануне глава МИД Белоруссии Владимир Макей будет похоронен на Восточном кладбище в Минске, сообщило в воскресенье госагентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского правительства.

По информации пресс-службы, премьер Белоруссии Роман Головченко подписал распоряжение об организации похорон Макея.

"Согласно документу, создана комиссия, куда вошли представители различных ведомств. В частности, Минскому горисполкому поручено организовать похороны Владимира Макея на Восточном кладбище столицы", - говорится в сообщении.

На Минобороны возложена обязанность обеспечить церемонию прощания в Центральном Доме офицеров.

"Церемония прощания с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем состоится во вторник, 29 ноября, в столичном Доме офицеров. Начало запланировано на 10:00", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Макей скоропостижно скончался 26 ноября. Он руководил министерством иностранных дел с 2012 года, ушел из жизни в возрасте 64 лет.