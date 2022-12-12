Что произошло за день: понедельник, 12 декабря

Пожар в Балашихе, штраф Оксимирона, санкции против Лепса

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Пожар произошел в строительном гипермаркете в Балашихе. Открытое горение ликвидировано, уровень концентрации вредных веществ в воздухе не превышен. При пожаре пострадал один человек. Среди основных версий причин ЧП - человеческий фактор и неисправность электрооборудования, включая неисправные приборы обогрева. Потенциальный ущерб от пожара может достичь 10 млрд руб.

- Указ Путина по ответным мерам на потолок цен на нефть РФ будет подписан в ближайшие дни, обещают в Кремле.

- ЕС планирует ввести санкции против Никиты Михалкова, Бориса Корчевникова и Дмитрия Пучкова. Также новый пакет санкций предусматривает заморозку активов ВГТРК, медиахолдинга "Национальная медиагруппа". Брюссель планирует отозвать лицензии на вещание в странах ЕС у НТВ, "России 1" и РЕН ТВ.

- Рэпера Оксимирона (признан иноагентом) оштрафовали на 45 тыс. рублей за дискредитацию армии. Признаки правонарушения обнаружили в одной из видеозаписей, опубликованных на странице исполнителя в соцсети.

- Европа из-за холодов начала тратить запасы газа из хранилищ интенсивнее обычного. На наступившей неделе погода в Европе обещает быть еще на один-два градуса прохладнее.

- Косово подаст заявку на вступление в Евросоюз 15 декабря. Сербия намерена воспрепятствовать планам Приштины.