Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:04

Что произошло за день: понедельник, 12 декабря

Пожар в Балашихе, штраф Оксимирона, санкции против Лепса

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Пожар произошел в строительном гипермаркете в Балашихе. Открытое горение ликвидировано, уровень концентрации вредных веществ в воздухе не превышен. При пожаре пострадал один человек. Среди основных версий причин ЧП - человеческий фактор и неисправность электрооборудования, включая неисправные приборы обогрева. Потенциальный ущерб от пожара может достичь 10 млрд руб.

- Указ Путина по ответным мерам на потолок цен на нефть РФ будет подписан в ближайшие дни, обещают в Кремле.

- ЕС планирует ввести санкции против Никиты Михалкова, Бориса Корчевникова и Дмитрия Пучкова. Также новый пакет санкций предусматривает заморозку активов ВГТРК, медиахолдинга "Национальная медиагруппа". Брюссель планирует отозвать лицензии на вещание в странах ЕС у НТВ, "России 1" и РЕН ТВ.

- Рэпера Оксимирона (признан иноагентом) оштрафовали на 45 тыс. рублей за дискредитацию армии. Признаки правонарушения обнаружили в одной из видеозаписей, опубликованных на странице исполнителя в соцсети.

- Европа из-за холодов начала тратить запасы газа из хранилищ интенсивнее обычного. На наступившей неделе погода в Европе обещает быть еще на один-два градуса прохладнее.

- Косово подаст заявку на вступление в Евросоюз 15 декабря. Сербия намерена воспрепятствовать планам Приштины.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В ЕС продолжают согласовывать девятый пакет санкций против России

В ЕС продолжают согласовывать девятый пакет санкций против России
Военная операция на Украине

Минздрав Херсонской области сообщил о ранении первого вице-губернатора Булюка

МиГ-31 был поднят в районе Баренцева моря для сопровождения самолета ВВС Норвегии

Создание госрегистра застрахованных по ОМС отложат на два года

Создание госрегистра застрахованных по ОМС отложат на два года

Пожар произошел в цехе выделения каучука "Нижнекамскнефтехима"

Порядок эксплуатации иностранных самолетов в РФ предложено продлить до 2024 года

В Кремле не слышали о предложении Зеленского провести саммит мира

Большой пресс-конференции Путина до Нового года не будет

Большой пресс-конференции Путина до Нового года не будет

Дума предложила разблокировать страхование экспорта продовольствия и удобрений

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе из-за пожара в Балашихе не превышен

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе из-за пожара в Балашихе не превышен
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });