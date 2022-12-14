В деле совладельца "Рив Гош" Мейера появился новый эпизод мошенничества

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Новый эпизод мошенничества появился в деле совладельца "Рив Гош" Августа Мейера. Об этом сообщает в среду объединенная пресс-служба судов северной столицы.

Мейеру, ранее обвиняемому в двух эпизодах мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ), инкриминируют еще одно такое преступление.

Сообщается также, что мера пресечения Мейеру в виде заключения под стражу продлена по 1 марта 2023 года.

По данным пресс-службы, при вынесении постановления о продлении ареста суд учитывал, что Мейер имеет гражданство трех государств и обвиняется в хищении свыше 3 млрд рублей.

"В настоящее время обвиняемый имеет возможность распоряжаться имуществом стоимостью более 1 млрд рублей. При таких обстоятельствах имеется достаточно оснований полагать, что опасаясь строгости потенциально возможного наказания, обвиняемый может скрыться от органов следствия и располагает необходимыми для этого финансовыми возможностями", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в суде по продлению меры пресечения представитель потерпевшего - ПАО "Сбербанк" - заявил, что ущерб по делу возмещен в полном объеме.

В октябре по делу Мейера были завершены следственные действия. В настоящее время обвиняемый и его защитник изучают материалы – это 150 томов.

Кроме того, добавляет пресс-служба, горсуд Петербурга по 1 марта продлил срок домашнего ареста другим фигурантам дела – супруге Мейера Инне и гендиректору ООО "Биг Бокс" Елене Стрельцовой.

Соучастники были задержаны в декабре прошлого года.

Первоначально сообщалось, что совладелец парфюмерно-косметической сети "Рив Гош", экс-совладелец обанкротившегося интернет-ритейлера "Юлмарт" Мейер, его супруга и деловой партнер Инна, а также Стрельцова обвиняются в двух эпизодах мошенничества на общую сумму свыше 2,4 млрд рублей. По данным СМИ, дело связано с хищением у Сбербанка денег, полученных на развитие "Юлмарта".