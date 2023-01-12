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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:20

Суд в Петербурге отпустил из СИЗО совладельца "Рив Гош" Мейера

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Второй апелляционный суд общей юрисдикции (Петербург) отменил постановление о продлении срока содержания под стражей бизнесмена Августа Мейера.

Информацию "Интерфаксу" подтвердил адвокат коммерсанта Олег Ткаченко.

"Вместо стражи мой подзащитный должен быть отпущен под залог в 30 млн рублей с момента внесения залога", - сказал собеседник агентства.

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Как сообщалось, 15 декабря 2022 года Горсуд Петербурга продлил Мейеру срок содержания под стражей по 1 марта 2023 года.

По данным объединенной пресс-службы судов северной столицы, совладелец "Рив Гош" обвиняется в трех эпизодах мошенничества (ч.4 ст.159 УК РФ) на общую сумму свыше 3 млрд рублей. По данным СМИ, дело связано с хищением у Сбербанка денег, полученных на развитие обанкротившегося интернет-ритейлера "Юлмарт", совладельцем которого был Мейер.

Пресс-служба судов сообщала, что на суде по продлению меры пресечения в декабре прошлого года представитель потерпевшего - ПАО "Сбербанк" - заявил, что ущерб по делу возмещен в полном объеме.

По делу также проходят супруга Мейера Инна и гендиректор ООО "Биг Бокс" Елена Стрельцова. Они находятся под домашним арестом.

Петербург Рив Гош Август Мейер
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