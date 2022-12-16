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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:37

В России за сутки COVID-19 заболели 8,4 тыс. человек

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил более 8,4 тысячи случаев, скончались 59 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

"В РФ выявлен 8 451 новый случай COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 400 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 1%", - сообщили в оперштабе.

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По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 7 833 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 выросло на 618. Впервые с 23 октября число выявленных случаев превысило 8 тыс.

За минувшие сутки скончался 59 человек, накануне сообщалось о 57 умерших.

"Выздоровели за сутки 7 393 человека, или на 1,9% меньше в сравнении с 15 декабря", - говорится в сообщении.

По данным оперативного штаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 37 субъектах РФ, снижение - в 38 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах.

Всего в России за время пандемии зарегистрирован 21 701 321 случай заражения коронавирусом, 392 891 умерший и 21 096 061 выздоровевший.

коронавирус Россия
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