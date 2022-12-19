Возбуждено уголовное дело о пожаре на иркутском месторождении

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - В связи с пожаром на Марковском месторождении в Иркутской области возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности на опасном производстве, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 217 УК), сообщили в региональном главке СКР.

На место выехали криминалисты и следователи Усть-Кутского отдела управления. Они изымают интересующие их документы, допрашивают свидетелей и назначают экспертизы.

По версии следствия, на газоконденсатном месторождении в ночь на 19 декабря загорелась установка комплексной подготовки газа для транспортировки по продуктопроводу на газоперерабатывающий завод. Пострадали семь человек.

Обстоятельства случившегося проверяет и прокуратура региона.

Площадь пожара на технологической установке в 2,5 км от поселка Верхнемарково в Усть-Кутском районе составила 400 кв. м. Огонь потушили.

Как сообщал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, двух наиболее тяжело пострадавших вертолет санавиации доставил в Братск. Четырех человек в состоянии средней степени тяжести положили в Усть-Кутскую городскую больницу. Еще один пострадавший, получивший обморожения ног, будет лечиться амбулаторно. Погибших нет.

Марковское нефтегазоконденсатное месторождение - одно из главных добывающих месторождений "Иркутской нефтяной компании", подключено к нефтепроводу ВСТО.