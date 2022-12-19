Роспотребнадзор не планирует вводить QR-коды в РФ из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Введение QR-кодов в России в связи с ростом числа заболевших гриппом и ОРВИ не планируется, ситуация контролируемая, заявили в Роспотребнадзоре в понедельник.

"В России не планируется введение системы QR-кодов в связи с высокой активностью вирусов гриппа и ОРВИ", - говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что "текущая эпидситуация не требует каких-либо ограничительных мер на федеральном уровне".