Сенаторы одобрили закон об уголовной ответственности для иноагентов-нарушителей

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон, который уточняет наказание за уклонение от исполнения обязанностей иноагента и вводит уголовную ответственность вплоть до лишения свободы за двукратное нарушение в течение года порядка деятельности иностранного агента.

Также закон меняет название самой статьи 330.1 в Уголовном кодексе, из которого исчезает слово "злостное" в отношении уклонения от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах.

Уклонение от исполнения обязанностей по представлению документов, необходимых для включения в реестр иноагентов, два раза в течение года, будет наказываться в том числе штрафом в размере до 300 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до двух лет.

То же касается и других нарушений, предусмотренных частями 2-9 статьи 19.34 КоАП, совершенных два раза за год. В частности, это неисполнение обязанности по сообщению о наличии статуса иноагента; производство материалов и их распространение агентом без указания на свой статус; нарушение порядка и сроков размещения в интернете для опубликования отчета о своей деятельности; неисполнение обязанности по учреждению российского юридического лица. За это также будет наступать указанное выше уголовное наказание.

Кроме того, предусматривается, что неисполнение обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, совершенное лицом, целенаправленно собирающим сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности государства, наказывается, в частности, штрафом до 300 тысяч рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.

Закон устанавливает наказание за создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, а равно руководство таким объединением в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет.

Также вводится ответственность за создание НКО (включая НКО-иноагента), либо структурного подразделения иностранной неправительственной организации, деятельность которых сопряжена с побуждением россиян к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний, а равно руководство такой организацией либо структурным подразделением в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет.

Поправки в парламент внес депутат Анатолий Выборный. Третье чтение они прошли 20 декабря.