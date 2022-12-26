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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:29

Глава СПЧ пообещал помочь Красному Кресту с доступом к украинским пленным

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека будет помогать Международному Комитету Красного Креста в преодолении бюрократических препятствий для посещения украинских пленных в российских учреждениях, пообещал на пресс-конференции глава совета Валерий Фадеев.

"Ко мне в начале декабря они приходили, Международный Красный Крест, и они рассказывали, что их допускали к пленным, но есть в то же время какие-то бюрократические проволочки, и их надо бы как-то решать. И я принял к сведению, мы будем помогать Красному Кресту", - рассказал он.

По его словам, представители МККК позитивно отзывались об условиях содержания украинских пленных, которых им удалось посетить.

"Они бывали, и у них весьма позитивные были отчеты о том, как содержатся украинские пленные в российских учреждениях, у них позитивное отношение", - отметил председатель СПЧ.

Хроника 24 февраля – 26 декабря 2022 годаВоенная операция на Украине
Валерий Фадеев СПЧ Украина МККК
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