Глава СПЧ пообещал помочь Красному Кресту с доступом к украинским пленным

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека будет помогать Международному Комитету Красного Креста в преодолении бюрократических препятствий для посещения украинских пленных в российских учреждениях, пообещал на пресс-конференции глава совета Валерий Фадеев.

"Ко мне в начале декабря они приходили, Международный Красный Крест, и они рассказывали, что их допускали к пленным, но есть в то же время какие-то бюрократические проволочки, и их надо бы как-то решать. И я принял к сведению, мы будем помогать Красному Кресту", - рассказал он.

По его словам, представители МККК позитивно отзывались об условиях содержания украинских пленных, которых им удалось посетить.

"Они бывали, и у них весьма позитивные были отчеты о том, как содержатся украинские пленные в российских учреждениях, у них позитивное отношение", - отметил председатель СПЧ.