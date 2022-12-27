Правительство пообещало учитывать потребность ВТБ в капитале в решениях о его дивидендах

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Правительство обещает смотреть на потребность ВТБ в капитале при выработке дивидендной политики госбанка, заявил на итоговом брифинге министр финансов Антон Силуанов.

"Мы будем смотреть на финансовое состояние банка, его нормативы достаточности, и если потребуется поддержка, потребуется докапитализация, это можно будет сделать в счет тех дивидендов, которые предусмотрены к уплате акционерам. Будем анализировать ситуацию и параметры предельных значений достаточности капитала и тогда будем принимать взвешенное решение по дивидендной политике, в том числе и по ВТБ", - сказал он.

ВТБ в 2021 году заработал рекордные 327,4 млрд рублей прибыли по МСФО, но из-за санкций и сложной ситуации в экономике не стал выплачивать дивиденды. Банк планировал выплатить на обыкновенные акции дивиденды в размере 50% чистой прибыли и допускал использование разных коэффициентов выплат для обыкновенных акций и привилегированных.

В этом году ВТБ будет убыточным, что не позволит ему заплатить дивиденды акционерам. В 2023 году, по оценке главы ВТБ Андрея Костина, банк вернется к прибыли.

"По дивидендной политике ситуация пока более сложная будет. В этом году дивиденды нами, скорее всего, не будут платиться, потому что капитал банка пострадал. Я думаю, в ближайшие годы это будет накладывать отпечаток определенный на возможность банка выплачивать большие дивиденды", - говорил ранее Костин.

Давление на нормативы достаточности капитала банка помимо убытков может оказать покупка у Банка России группы "Открытие". По условиям сделки ВТБ заплатит за активы "Открытия" 340 млрд рублей, из которых денежными средствами в размере 233,1 млрд рублей, еще 106,9 млрд рублей - облигациями федерального займа, участвовавшими в санации Банка Москвы (их стоимость рассчитана по рыночным ценам). В банке при этом заявляли, что сделка окажет "позитивное влияние на финансовые результаты и нормативы ВТБ".

Контрольный пакет акций ВТБ принадлежит Росимуществу (60,93%). Крупными акционерами являлись Государственный нефтяной фонд Азербайджана (2,95%), Qatar Holding LLC (2,35%), ещё 3,2% у НПФ "Открытие". Актуальные сведения об акционерах ВТБ скрыты в связи с санкциями, которые ввели против него США, ЕС, Великобритания.