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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Росавиация до конца года планирует проверить исправность почти 600 иностранных самолетов

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Росавиация до конца 2022 года планирует завершить инспекционные проверки 599 иностранных самолетов в парках российских авиакомпаний с выдачей сертификатов летной годности, сообщило ведомство.

Ведомство не усматривает рисков невыполнения проверочных мероприятий в срок и отмечает, что работа ведется совместно с российскими авиакомпаниями.

До введения западных санкций надзор за иностранными воздушными судами в парках отечественных перевозчиков осуществляли авиавласти Бермудских островов (BCAA) и Ирландии (IAA).

Всего в России эксплуатируются 1285 воздушных судов, говорил в мае глава Минтранса Виталий Савельев. В российском реестре зарегистрировано 1182 самолета, из них 1127 пассажирских, уточнял он.

Большая часть самолетов, используемых российскими авиакомпаниями - иностранного производства, в первую очередь американского Boeing и европейского Airbus. После начала военной операции на Украине страны Запада прекратили поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей и обязали своих лизингодателей вернуть из России уже предоставленные в аренду лайнеры.

Росавиация
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