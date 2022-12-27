Суд отклонил иск "УНК-Пермь" к "Транснефти" о компенсации за загрязненную нефть

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отказал ООО "УНК-Пермь" во взыскании с ПАО "Транснефть" $213,8 тысячи убытков по эпизоду поставки нефти в Германию во время инцидента с загрязнением в магистральном нефтепроводе "Дружба" в апреле 2019 года, говорится в материалах суда.

Действуя через комиссионера, ООО "ТК Клевер", "УНК-Пермь" поставляла на экспорт нефть по системе "Транснефти" для германской Altex Handel und Beratung Gmbh.

В период со 2 по 23 апреля 2019 года "Транснефть" приняла почти 2 млн тонн нефти для отправки в адрес германской компании. В конце апреля "УНК-Пермь" через комиссионера получила от покупателя уведомление, что качество нефти на пункте сдачи-приеме нефти Адамова Застава не соответствовало условиям контракта.

В материалы дела включены акт и паспорт качества, из которого следует, что нефть в объеме 1,978 млн тонн, поставленная от "УНК-Пермь" грузополучателю - АО "Перн" (Pern, Польша) для Altex Handel und Beratung Gmbh, не соответствует ГОСТу в части превышения массовой доли органических хлоридов.

В целях минимизации убытков "УНК-Пермь", "ТК Клевер" и Altex Handel und Beratung Gmbh в январе 2021 года заключили соглашение об урегулировании, в котором согласовали окончательную цену партии товара в размере $1,016 млн, а покупатель удержал сумму в размере $427 675 (из расчета $30 за баррель) как гарантию по претензии, выставленной им в связи с попаданием в апреле 2019 года в систему "грязной" нефти. Из удержанной суммы половина была уплачена комиссионеру, так как оставшейся части оказалось достаточно для полной компенсации убытков покупателя.

"УНК-Пермь" предлагала "Транснефти" компенсировать ей убытки в размере $213,8 тысячи (вторая половина удержанной покупателем суммы - ИФ) в досудебном порядке, однако оператор нефтепровода указывал на отсутствие документального подтверждения реального ущерба и расчета убытков.

Суд пришел к выводу, что пермская компания не доказала факт причинения реального ущерба, а частично удержанные средства по заключенному соглашению арбитраж расценил как предоставление скидки на нефть по собственной воле сторон-участников. При этом суд принял во внимание, что предоставленная по соглашению скидка на нефть в размере $213,8 тысячи не превышает размер прибыли, который "УНК-Пермь" закладывал в стоимость сырья при его реализации, что следует из бухгалтерской отчетности общества за 2019 год и не опровергнуто истцом.

В связи с этим арбитраж счел, что удержанную сумму нужно расценивать не как убыток, а как упущенную выгоду. В то же время все действия "Транснефти" по исполнению договора при приеме нефти в систему магистрального нефтепровода, последующей транспортировке и выдаче соответствовали действующим регламентным процедурам и ГОСТам, отмечается в решении суда.

В середине апреля 2019 года Мозырский НПЗ обнаружил примеси хлорорганики в нефти, поступившей по трубопроводу "Дружба". Транзит сырья в Европу по трубопроводу "Дружба" был прекращен. Из-за форс-мажора нарушились поставки в Белоруссию, Польшу, Венгрию, Германию, Украину и страны Балтии. По всем направлениям транспортировка была восстановлена с 9 июня. Убытки компаниям компенсировала "Транснефть".

"УНК-Пермь", принадлежащая частным лицам, работает на Злодаревском и Бардабашинском участках в Пермском крае.