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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

ПФР направил более 6 млрд руб. на единовременные пособия родителям в 2022 году

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Более 6 млрд рублей получили семьи России в рамках единовременного пособия при рождении ребенка в 2022 году, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда РФ (ПФР).

"Пенсионный фонд предоставил единовременное пособие более 268 тыс. семей, у которых в этом году появился ребенок. (...) Общая сумма выплат родителям на начало декабря превысила 6 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что выплата в размере 20 472,77 рубля назначается неработающему родителю, опекуну, а также усыновителю или приемному родителю ребенка. Трудоустроенному родителю пособие оформляется по месту работы.

Для оформления пособия необходимо подать заявление в клиентской службе Пенсионного фонда или в МФЦ. Сделать это можно не позднее 6 месяцев после рождения ребенка.

ПФР
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